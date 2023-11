Brucia il monte Moro, ipotesi razzi di segnalazione sparati per gioco

Prima due razzi infuocati nel cielo sopra a Nervi, poi il monte Moro in fiamme. Sembra ci sia una bravata all'origine dell'incendio che dalle 23.30 di mercoledì 29 novembre sta impegnando due squadre dei vigili del fuoco, più i volontari dell'antincendio boschivo di Pieve Ligure.

Ettari di verde in fumo, proprio dove di recente altri volontari avevano piantano mille alberi, coltivati e accuditi, per far rinascere una zona che negli ultimi anni è stata colpita e disboscata dagli incendi.

La prima partenza di questa sera è stata quella dell'autobotte dalla centrale di Di Negro che è stata raggiunta da altri mezzi del distaccamento di Genova Est. L'incendio è stato contenuto ma è ancora attivo.

Sul posto anche le volanti della polizia e gli specialisti della scientifica per stabilire se si tratti di un atto doloso e per individuare i responsabili che potrebbero ancora trovarsi nei dintorni.