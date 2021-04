Arenzano, incendio sulle alture, elicottero in azione

Incendio sui monti dietro Arenzano nella serata di mercoledì 7 aprile.

Le fiamme - che non sono visibili dalla cittadina e non minacciano abitazioni - sarebbero scaturite vicino a un rifugio, in zona Gava: per spegnerle, sul posto, i Vigili del Fuoco anche con l'elicottero, l'antincendio boschivo e i volontari della Croce Rossa di Arenzano.

Il forte vento, che ha alimentato l'incendio, ha spinto anche il fumo in paese, dove si sentiva un forte odore di bruciato.