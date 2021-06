Monopattino elettrico prende fuoco mentre è in carica

È successo in via Carlo Rota a Sampierdarena. Per fortuna gli abitanti si sono subito resi conto di quello che stava succedendo e hanno dato l'allarme

Intervento dei vigili del fuoco poco dopo le 6 di martedì 15 giugno 2021 presso un'abitazione in via Carlo Rota a Sampierdarena, dove un monopattino elettrico in carica ha cominciato a sprigionare fumo a causa di un surriscaldamento.

Per fortuna gli abitanti si sono subito resi conto di quello che stava succedendo e hanno dato l'allarme prima che il principio d'incendio sfociasse in qualcosa di più grave.

I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza il monopattino e prestare i primi soccorsi agli occupanti dell'abitazione. Un bambino di cinque anni è stato accompagnato in ospedale per precauzione.