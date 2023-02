Incendio via Piacenza, chi riconosce questo gatto?

Un cittadino segnala la presenza di un gatto in via Piacenza che si aggira intorno al civico evacuato in seguito all'incendio di ieri sera.

Il micio è bianco e rosso con un collarino, non si lascia avvicianare dagli estranei ma è ben curato e si vede che è di famiglia.

Nel rogo i vigili del fuoco hanno salvato una decina di animali mentre altri, tra cui un gatto, risultavano dispersi.

Chi lo riconoscesse può andare sul posto, al civico 17, per recuperarlo.