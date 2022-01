Molassana, incendio nell'ex Cinema Nazionale: un ferito

Incendio nei fondi dell'ex Cinema Nazionale di Molassana. Nel pomeriggio di giovedì 6 gennaio 2022 sono intervenuti intorno alle 16 sul posto i vigili del fuoco che, secondo quanto riferito dalla centrale operativa, hanno domato le fiamme in poco tempo.

Dai fondi è stato estratto un uomo che aveva respirato molto fumo, è stato portato in ospedale per accertamenti dai militi del 118 della Pubblica Assistenza Molassana intervenuti sul posto, le sue condizioni non sarebbero gravi, è stato trasportato in codice giallo al San Martino. Non è la prima volta che si sviluppa un rogo all'interno dell'edificio, costruito nel 1937, ormai abbandonato da una cinquantina di anni e occupato da persone senza fissa dimora che lo utilizzano come dormitorio. Sarebbe infatti un senza tetto italiano di 62 anni l'uomo che è stato soccorso oggi intossicato dal fumo.

La strada è rimasta chiusa tra le ore 16 e le ore 16:40 con intervento della polizia locale, poi è stata riaperta a senso unico alternato fino alle 17:15, quando la situazione è tornata alla normalità.

Un incendio aveva coinvolto l'edificio anche nel mese di marzo del 2021, in quella circostanza non c'erano stati feriti, si era aperto però un dibattito sul futuro dell'edificio, con progetti e proposte da parte di comitati della zona e il Comune.