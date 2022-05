Incendio in Lungobisagno Dalmazia nel pomeriggio di sabato 21 maggio. Le fiamme si sono propagate sul tetto di una palazzina che ospita una concessionaria e altri uffici.

Per fortuna non è stato necessario far evacuare nessuno in quanto non sarebbero stati presenti persone al momento dell'incendio, innescato probabilmente a causa di un corto circuito.

Sul posto, i Vigili del Fuoco.