Incendio in cucina, intero appartamento invaso dal fumo

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, i vigili del fuoco, sono intervenuti in forze per la fuoriuscita di fumo da un appartamento in via 2 Dicembre a Voltri.

Le prime chiamate segnalavano la possibile presenza di una persona all'interno. La prima squadra intervenuta si è occupata della ricerca e soccorso, che fortunatamente ha dato esito negativo, mentre la seconda con la collaborazione del personale dei mezzi di appoggio, autoscala e carro per la riserva d'aria respirabile, ha attaccato l'incendio.

I condomini hanno abbandonato le case appena si sono accorti del fumo che ha impegnato a lungo i vigili del fuoco nello smaltimento. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia e il 118.