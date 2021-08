Furgone prende fuoco in autostrada sul ponte San Giorgio

Un furgone ha preso fuoco questa mattina, poco prima della 6, sul ponte San Giorgio in autostrada, in direzione Genova Ovest. L'autista del mezzo, che trasportava olio in latte, è riuscito fortunatamente a mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per permettere lo spegnimento in sicurezza l'autostrada è stata chiusa dalla polizia per il tempo necessario alle operazioni. Le colature di materiale infiammato hanno generato anche un incendio sterpaglie lungo corso Perrone; intervenuto anche il 118.

Terminate le operazioni il tratto compreso tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 verso Genova è stato riaperto intorno alle 6.15.