Incendio sulle alture, in fiamme i piani di Fregoso

Fiamme sulle alture di Genova, con una lunga colonna di fumo vista da ogni punto della città che ha fatto ricevere decine di telefonate alla centrale dei vigili del fuoco.

In questo momento i pompieri, intervenuti in via ai piani di Fregoso a Begato, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento con due squadre sul posto .

Il rogo, secondo quanto appreso, sarebbe partito da una baracca ma sarà la sezione giudiziaria insieme agli agenti della polizia locale a investigare sulle cause e a rintracciare gli eventuali responsabili.

A causa delle alte temperature, fuori norma per la stagione, e per la scarsità d'acqua dovuta alla siccità, quest'anno è stato anticipato di un mese lo stato di grave pericolosità di incendi che prevede il divieto assoluto di accensione fuochi su tutto il territorio.