Rogo nella notte in via Terpi a Sant'Eusebio dove, intorno alle 3, diverse auto sono andate in fiamme.

L'incendio ha divorato le vetture ferme in un'area di sosta, danneggiandone altre posteggiate vicino.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e due volanti della polizia. Si indaga sull'origine dell'incendio, l'ipotesi è quella di un atto doloso.

Nessun ferito o intossicato.