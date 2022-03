Scarpino, incendio nella discarica. Il Comune: "Zona messa in sicurezza"

Incendio sabato verso le 5 del mattino in una zona della discarica di Scarpino utilizzata per decenni come luogo di conferimento dei rifiuti solidi urbani della città di Genova.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco per contenere l'estendersi dell'incendio.

"La zona è stata messa in sicurezza e non ci sono rischi né dal punto di vista ambientale né per la salute dei cittadini - dice l'assessore all'Ambiente del Comune di Genova Matteo Campoera -. È stato immediatamente attivato il piano di emergenza e il personale Amiu è intervenuto affiancato dalle squadre dei vigili del fuoco che hanno contenuto il fronte del fuoco. Si sta indagando sulle cause dell’incendio, scoppiato intorno alle 5 del mattino. La dirigenza di Amiu sta seguendo in loco l’evolversi della situazione".

L’assessore Campora farà un sopralluogo in mattinata.