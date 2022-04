Incendio a Davagna: Vigili del Fuoco ed elicottero in azione

Vigili del Fuoco in azione nel tardo pomeriggio di oggi - mercoledì 13 aprile - per spegnere una porzione di bosco incendiatasi per motivi ancora da accertare nella zona del Passo del Fuoco, nei pressi di Moranego, a Davagna.

Sulla zona, altamente impervia, stanno operando anche il Coordinamento Volontari della Protezione Civile Provincia di Genova.

Presente anche, per portare acqua, un elicottero della Regione Liguria.