Incendio in casa nella notte, salvata una donna

Incendio a Cicagna in località Pianezza. Sul posto, intorno all'una e mezza di sabato 6 gennaio 2024, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme che, secondo i primi accertamenti, sarebbero partite a causa di una candela caduta su alcuni vecchi giornali.

La donna che si trovava in casa è riuscita a mettersi in salvo con l'aiuto di alcuni vicini, a Cicagna è intervenuta anche un'ambulanza della Croce Rossa, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Ingenti i danni all'abitazione, al momento inagibile.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp