Incendio nel savonese: in azione anche un elicottero da Genova

La Regione ricorda che in questo periodo vige lo stato di grave pericolosità ed è vietato accendere fuochi o utilizzare attrezzature che fanno scintille

Anche l'elicottero regionale di stanza a Genova è partito alla volta di Ciantagalletto per domare un nuovo incendio divampato nel pomeriggio di sabato 21 agosto nel savonese. Intervenuti sul posto anche un elicottero da Imperia nel pomeriggio di sabato e uno da La Spezia, ancora insieme a quello genovese, per la bonifica nella mattinata di domenica.

Sul posto continuano a lavorare le squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari dell’antincendio boschivo. Intanto i volontari hanno montato una vasca da 12mila litri (inserita nel progetto Medcoopfire) rendendo più efficaci e tempestive le operazioni da parte degli elicotteri.

Sabato sul posto anche due squadre di carabinieri forestali inviate (con una dell’antincendio boschivo ) a Naso di Gatto e a Giusvalla, due località vicine, in provincia di Savona, per verificare le segnalazioni ricevute. Risolto invece il precedente incendio che era divampato a Millesimo. La Regione ricorda che in questo periodo vige lo stato di grave pericolosità ed è vietato accendere fuochi o utilizzare attrezzature che fanno scintille.