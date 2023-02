Marassi, chiosco di fiori distrutto da un incendio

Incendio a Marassi, in piazza Romagnosi, nella serata di mercoledì 22 febbraio 2023. Ad andare a fuoco un chiosco di fiori, per ragioni in via di accertamento.

Sul posto, intorno alle ore 23, sono intervenuti i vigili del fuoco che in circa mezz'ora sono riusciti a domare le fiamme. Non si registrano feriti, ma la struttura è andata distrutta. Dopo aver spento l'incendio i pompieri hanno bonificato e messo in sicurezza l'area e i resti del chiosco bruciato.

Il fumo e l'odore forte generato dal rogo è stato avvertito da Marassi fino alla Foce. Molte le persone che si sono allarmate visto il recente incendio in via Piacenza.