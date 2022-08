Incendio monte Treggin, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

La situazione è tornata alla normalità in mattinata sul monte Treggin a Casarza Ligure, interessato da un rogo nella giornata di ieri. Il posto, per tutta la notte, è stato presidiato dai vigili del fuoco e dai volontari della protezione civile per controllare che le fiamme non riprendessero vigore. Adesso la situazione non desta più preoccupazione e l'incendio è stato dichiarato chiuso.

I vigili del fuoco - che hanno operato anche con l'elicottero - ieri hanno tratto in salvo anche un adulto e quattro ragazze minorenni, provenienti da Milano, che stavano partecipando a un raduno degli scout a Bargone, poiché l'incendio - esteso per circa un ettaro - aveva bloccato la strada.

Ragazzina di 13 anni salvata dall'elisoccorso

È iniziato tutto poco dopo le 13, quando è stata inoltrata dal 118 di Genova una richiesta di soccorso per un incendio boschivo sulle alture della val Petronio, per cause in via di accertamento. dove erano presenti le quattro scout e il custode del rifugio Roccagrande.

Il custode del rifugio si è allontanato dall’area dell’incendio con mezzi propri. Delle quattro scout, invece, una ragazzina di 13 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Sestri Levante: dopo la valutazione medica a cura dell'equipe del 118 del Tigullio, la giovane non ha avuto bisogno di cura né del trasporto in ospedale.

Sul posto era presente anche la polizia locale di Sestri Levante.