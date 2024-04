Principio d'incendio in un supermercato nella notte

Principio d'incendio intorno alla mezzanotte di martedì 23 aprile 2024 presso il supermercato Carrefour in via Isonzo a Sturla.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che in breve hanno messo in sicurezza l'area. Visto l'orario, all'interno del punto vendita non era presente nessuno e non si registrano feriti o intossicati.

Da chiarire l'origine del rogo. L'ipotesi più accreditata al momento è quella del corto circuito di uno dei frigoriferi presenti all'interno.

