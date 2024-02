Incendio in un appartamento in ristrutturazione: paura nell'entroterra

Intervento dei vigili del fuoco a Carasco, la scorsa notte, per un incendio in una casa.

I pompieri di Chiavari sono intervenuti in via Camorga, a Carasco, per la segnalazione di una fuoriuscita di fumo da un'abitazione al primo piano di una palazzina, e sono riusciti a entrare con una scala dall'esterno nell'appartamento che risultava in ristrutturazione.

Le fiamme si erano generate a partire dalla cucina. L'abitazione era vuota per via dei lavori in corso e non si sono registrati feriti.

In appoggio da Genova una squadra con mezzi per spegnere le fiamme.