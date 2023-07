Notte impegnativa per i vigili del fuoco: principio di incendio in un capannone

Nottata impegnativa, quella appena trascorsa, per i vigili del fuoco già impegnati sul fronte del vasto incendio che ha coinvolto l'ospedale San Martino. Nella notte, infatti, principio di incendio in un capannone a Sampierdarena, per motivi da accertare.

La struttura, in lungomare Canepa, era invasa dal fumo e i pompieri hanno impiegato un paio d'ore per tornare alla normalità. Al momento dell'intervento non è stato trovato nessuno nel capannone.

Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco di Bolzaneto, intervenuti a sostituire i colleghi impegnati nell'incendio del San Martino.