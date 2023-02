Prende fuoco un capannone: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Un capannone a Busalla, via Navone, ha preso fuoco nella serata di mercoledì 8 febbraio e le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco sono andate avanti tutta la notte fino all'alba di giovedì. Qui il video

Le fiamme hanno avvolto materiale edile e plastico, interessando buona parte della struttura: per domarle, i vigili del fuoco hanno operato con quattro squadre, di cui una proveniente da Novi Ligure e diverse autobotti per la riserva idrica, per un totale di oltre trenta unità sul posto.

Le squadre intervenute hanno attaccato l'incendio da tre lati riuscendo a circoscrivere l'incendio e limitare i danni, comunque ingenti. Si indaga sulle cause.