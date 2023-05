Incendio in cantina: due persone intossicate

Nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023, poco dopo la mezzanotte, è divampato un incendio in una cantina di un'abitazione di Villa Fontane, nella zona di San Bernardo, sulle alture di Sestri Levante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Chiavari e Genova che hanno lavorato per circa tre ore per domare le fiamme, mettere in sicurezza l'edificio e bonificare la zona. Presenti anche le ambulanze della Croce Rossa di Riva Trigoso che hanno soccorso ad alcune persone con sintomi da intossicazione da fumo, due sono poi state trasportate in codice giallo all'ospedale di Lavagna.

Ancora da chiarire le cause del rogo.