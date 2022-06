Colonna di fumo a Sestri Ponente per un incendio in un container utilizzato come deposito di vernici nella zona dei bacini Fincantieri.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme con le squadre specializzate arrivate dal distaccamento di Multedo, della sede centrale e del servizio portuale.

