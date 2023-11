Dopo l'incendio, la raccolta fondi per aiutare i ragazzi della Canottieri Voltri a ripartire

Dopo l'incendio, la solidarietà. Se nel weekend le fiamme hanno avvolto e distrutto tutte le barche da gara della società sportiva Canottieri Voltri - un gesto probabilmente doloso - adesso si lavora per ricostruire.

E da Genova sono in tanti ad aver risposto all'appello di Tomaso Priano, allenatore dei canottieri voltresi, che ha aperto una raccolta fondi online per aiutare il team a ripartire: "La nostra società - spiega Priano - che conta circa 30 ragazzi iscritti, è stata un punto di riferimento per diverse generazioni di giovani del quartiere, a cui ha trasmesso i valori della cooperazione, dell’inclusione e della sana competizione tramite la pratica del canottaggio".

Con la perdita delle barche, però, l’attività agonistica rischia di rimanere sospesa per lungo tempo: "Questo impatterebbe fortemente sulle vite di molti giovani atleti, anche di rilevanza nazionale. Per questo motivo chiediamo a chi ne abbia la possibilità di aiutarci a riportare il sorriso e l’entusiasmo sul volto dei nostri ragazzi" conclude Priano, sperando in un aiuto da parte della cittadinanza per riportare i colori della Canottieri Voltri sui campi da gara.