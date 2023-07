Fiamme nella canonica della chiesa, ingenti danni: i vigili del fuoco salvano un gatto

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 13 luglio, i vigili del fuoco, sono stati allertati per una fuoriuscita fumo, dalla canonica della chiesa di Santo Stefano in via Carnia, a Genova.

Arrivati sul posto hanno visto che oltre la canonica, le fiamme avevano interessato anche la sacrestia.

Durante le operazioni di spegnimento le due squadre intervenute hanno salvato un gatto che si era rifugiato al terzo piano.

Ingenti i danni ai locali. Nessuna persona è rimasta coinvolta.