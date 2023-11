Incendio distrugge barche da gara, ipotesi dolosa

Incendio nella notte tra sabato 25 e domenica 26 novembre 2023 presso la sede della canottieri Voltri. A fuoco tutte le barche da gara. Sul posto i vigili del fuoco. Stando ai primi rilievi si tratterebbe di un atto doloso.

"Non può essere che doloso e ci si chiede: perché? Una società - dichiara la consigliera comunale, Lorella Fontana -, che ha portato risultati assolutamente importanti nel canottaggio ed ha dato lustro, valore e immagine al territorio di Voltri, oltre a essere punto di riferimento per giovani atleti, per quale motivo deve subire una simile violenza?"

"Le quattro barche da gara distrutte. Spero si possa fare presto luce sulle dinamiche e soprattutto trovare gli esecutori di questa ennesima violenza su uno dei nostri territori. Esprimo tutta la mia solidarietà a Tomaso e a tutta la Società Canottieri Voltri per quanto avvenuto", conclude Fontana.