Auto prende fuoco sul ponte San Giorgio: una persona in ospedale

Veicolo in fiamme sul ponte San Giorgio sull'autostrada A10 e intervento dei vigili del fuoco poco prima delle ore 18 di giovedì 6 ottobre 2022.

Segnalati due chilometri di coda in direzione Genova e traffico bloccato tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7. Secondo le prime informazioni raccolte si tratta di un'automobile che ha preso fuoco in maniera autonoma, intervento in corso dei vigili del fuoco con l'autobotte per domare l'incendio.

Secondo quanto riferito dalla centrale operativa le tre persone che erano a bordo sono uscite dalla vettura, presente sul posto anche la Polizia stradale e il personale del 118 con l'automedica Golf 5 e l'ambulanza dei Volontari Soccorso Fiumara, una persona è stata portata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, fortunatamente non in gravi condizioni, ma per i necessari accertamenti dopo aver inalato il fumo sprigionato dal rogo.