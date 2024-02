Un altro principio di incendio sul bus

Terzo incendio su un bus nel giro di una settimana a Genova. Questa volta, lunedì 5 febbraio intorno alle ore 18, è successo nel quartiere di Castelletto in via Piaggio, la polizia locale ha chiuso il tratto di strada compreso tra i civici 47 e 65. Secondo quanto appreso l'autista è riuscito a domare il principio di incendio con l'estintore, i vigili del fuoco sono poi intervenuti per la messa in sicurezza del mezzo. La strada è stata riaperta a senso unico alternato intorno alle ore 18:30.

Gli altri due episodi

Martedì 30 gennaio 2024 un bus era stato distrutto dalle fiamme sulle alture di Sampierdarena in via Baden Powell. Meno gravi le conseguenze, invece, domenica 4 febbraio, anche in quella occasione l'autista aveva chiamato il 112 riferendo ai vigili del fuoco che un principio d'incendio stava interessando uno degli pneumatici del mezzo. L'estintore di bordo era servito per tenere a bada le fiamme in attesa dei pompieri, che si sono poi occupati della messa in sicurezza.

