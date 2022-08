Incendio blocca la strada, 4 scout e un accompagnatore salvati dall'elicottero

Un adulto e quattro ragazzi minorenni, che stavano partecipando a un raduno degli scout a Bargone, frazione di Casarza Ligure, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco dopo il divampare di un incendio su monte Treggin, che ha bloccato la strada.

È successo a cavallo dell'ora di pranzo di giovedì 4 agosto 2022. Un elicottero ha trasportato i cinque a Sestri Levante per le prime cure. Uno dei quattro scout ha riportato ustioni. L'elicottero regionale, i vigili del fuoco e i volontari si trovano sul posto per spegnere le fiamme.

"Ringraziamo i vigili del fuoco per il tempestivo intervento, che ha salvato la vita ai quattro scout e al loro accompagnatore - hanno detto il presidente della Regione Liguria e l'assessore alla Protezione Civile -. A loro va il plauso per l'attività che svolgono con grande attenzione a salvaguardia della sicurezza dei cittadini, sempre coadiuvato dal nostro sistema di Protezione Civile, che riesce a dare risposte emergenziali in poco tempo, riuscendo, come accaduto in questo caso, a salvare vite umane".