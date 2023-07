Incendio ripostigli, vigile del fuoco finisce all’ospedale

Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Ronco Scrivia per l’incendio di due baracche usate come ripostiglio: un vigile del fuoco, per il forte calore sprigionato dal rogo, è svenuto e per precauzione è stato ricoverato al Villa Scassi.

Con i colleghi era accorso da Busalla con due autopompe, in supporto anche una squadra dalla centrale. Gli operatori sono rimasti impegnati fino al mattino per evitare l'estensione del rogo alle vicine abitazioni e per domare le fiamme che si facevano strada a causa del tanto materiale stipato nelle baracche. Le cause sono al vaglio delle squadre intervenute.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono ancora in corso alle 8 di giovedì 20 luglio.