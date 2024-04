Deposito attrezzi a fuoco nella notte: distrutto

Incendio nella notte in via Bracelli nella zona di piazza Manin. Per ragioni in via di accertamento una baracca adibita a deposito attrezzi ha preso fuoco poco prima delle cinque del mattino di venerdì 5 aprile 2024.

Una volta lanciato l'allarme da alcuni residenti della zona, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalla sede centrale con due squadre che hanno domato le fiamme. Come riferito dalla centrale operativa le operazioni sono ancora in corso intorno alle ore 7:10, l'incendio è stato spento, ma è in atto la bonifica dell'area.

La baracca è andata distrutta, non risultano esserci feriti. Sono state avviate le indagini per chiarire la causa del rogo.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp