Incendio al 'Bagnun' di Riva Trigoso: tre minorenni identificati e portati in comunità

Un forte boato e poi le fiamme. Così si era svegliata Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, nel cuore della notte del 18 aprile scorso. Alcune bombole erano esplose e la struttura del 'Bagnun', spazio dove si svolge la tradizionale sagra, era andato distrutto. A distanza di circa quattro mesi, dopo le indagini svolte dai carabinieri, sono stati individuati i possibili responsabili dell'incendio, tre ragazzi minorenni. Durante le prime ore del mattino di venerdì 25 agosto 2023 i militari del nucleo operativo insieme ai colleghi di Sestri Levante hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare con collocazione in comunità dei tre ragazzi.

La notte del 18 aprile i carabinieri erano intervenuti insieme ai vigili del fuoco avviando subito le indagini per la natura dolosa dell'incendio. Visionate le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza comunale che hanno agevolato l'identificazione dei responsabili. Al termine degli accertamenti sono stati denunciati Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova tre ragazzi, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni.

L’ufficio della Procura dei minorenni, che ha coordinato l’attività investigativa, ha avanzato al giudice per le indagini preliminari una richiesta di emissione di ordinanza di misura cautelare personale a carico dei tre ragazzi, che è stata accolta e che condivide i risultati a cui sono giunti i carabinieri e l’autorità giudiziaria inquirente. Gli indagati, una volta rintracciati presso le rispettive abitazioni, sono stati condotti in tre diverse comunità, appositamente individuate dall’Ufficio di servizio sociale per i minorenni). Saranno chiamati a rispondere davanti al Tribunale per i Minorenni di Genova dei reati di incendio doloso e danneggiamento in concorso di persona.