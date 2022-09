Camion in fiamme in autostrada, traffico bloccato

Traffico bloccato dalle 14.15 circa di giovedì 15 settembre sull'autostrada A7 Milano-Genova, tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, in direzione di Milano, per un camion in fiamme al km 89,3. Il blocco del traffico ha comportato una coda di 4 km a partire da Isola del Cantone.

In alternativa, per chi è diretto verso Milano, Autostrade consiglia di uscire a Isola del Cantone e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare a Vignole Borbera.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce Rossa di Ronco Scrivia, polizia stradale, vigili del fuoco e il personale di Autostrade.