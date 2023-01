Auto in fiamme a Sestri Ponente, forti rallentamenti

Forti rallentamenti in via Puccini a Sestri Ponente in direzione levante a causa dell'intervento dei vigili del fuoco per un incendio, che ha coinvolto un'auto sulla carreggiata.

È successo intorno alle 16.30 di venerdì 27 gennaio 2023. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco da Multedo, che è riuscita a domare le fiamme.

Il veicolo ha subito grossi danni. Sul posto anche la polizia locale per regolare il traffico.