Pulmino prende fuoco, strada chiusa

Paura in via Passaggi, a Sturla, nel pomeriggio di martedì 14 maggio, a causa di un veicolo in fiamme. La strada è stata chiusa dalla polizia locale verso le 15,50.

A prendere fuoco, per motivi da chiarire, sembrerebbe essere stato un pulmino parcheggiato, con l'incendio che avrebbe poi coinvolto anche alcuni scooter accanto.

All'inizio si temeva anche per alcuni garage nelle vicinanze, ma i vigili del fuoco sul posto sono riusciti a spegnere le fiamme. Non risultano feriti.