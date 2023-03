Auto in fiamme in pieno centro, vigili del fuoco sul posto

Allarme nella mattinata di domenica in via delle Casaccie per un veicolo in fiamme: l'incendio, secondo le prime informazioni, ha riguardato una Fiat Punto intenta a percorrere la strada. I passeggeri per fortuna, quando si sono accorti del fumo, si sono messi subito in salvo.

Sul posto polizia locale e vigili del fuoco: per consentire l'intervento dei pompieri è stato necessario chiudere la strada verso le 7,30. Lo spegnimento non è stato facile poiché, dopo un primo tentativo, le fiamme hanno ripreso vigore e la polizia locale ha dovuto nuovamente chiudere il tratto, precisamente la rampa discendente da corso Saffi verso via delle Casaccie. Alla fine, l'incendio è stato spento definitivamente e la strada riaperta per le 8,50.

Nel frattempo, nella notte, una decina di moto è rimasta carbonizzata in un incendio in un'altra zona della città: il calore ha danneggiato anche alcune auto parcheggiate e un cassonetto dei rifiuti.