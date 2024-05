Paura nella notte: auto distrutte dal fuoco e cittadini senza corrente per ore

Paura nella notte quando hanno preso fuoco quattro auto parcheggiate in un'area privata in via Adamo Centurione al Lagaccio.

È successo verso l'una: l'incendio, partito da un'auto per motivi da chiarire, ha coinvolto poi altre tre auto vicine. Sul posto subito due squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, ma l'intervento è stato particolarmente difficile a causa della strada stretta. Solo verso le quattro del mattino la situazione è tornata alla normalità. Al momento parrebbe esclusa l'ipotesi del dolo.

Secondo quanto ricostruito dai pompieri, le fiamme hanno raggiunto anche un cavo della corrente per strada, con la conseguente interruzione della fornitura di energia elettrica in una palazzina: per questo sono arrivati anche i tecnici Enel per ripristinare la situazione.

Tanta paura tra i residenti dell'edificio, soprattutto quelli dei piani più bassi con le finestre vicine all'incendio, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito e le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Sul posto le forze dell'ordine indagano sulle cause.