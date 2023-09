Auto a fuoco nella notte, doppio intervento dei pompieri

Notte di lavoro per i vigili del fuoco impegnati per un incendio boschivo ad Arenzano nella zona di via Pecorara, ma anche per alcune auto a fuoco tra Genova e Coreglia Ligure.

I pompieri, nelle ore tra venerdì 8 e sabato 9 settembre 2023, sono dovuti infatti intervenire a San Quirico per un'automobile andata a fuoco, ma anche nel comune di Coreglia, nell'entroterra del Tigullio per il rogo di due vetture posteggiate. In entrambi i casi le fiamme sono state domate e non ci sono state persone coinvolte.

In corso le indagini per accertare le cause degli incendi. Nella notte i vigili del fuoco sono anche intervenuti in corso Sardegna per estrarre dall'abitacolo gli occupanti di un'auto coinvolta in un incidente in corso Sardegna a Genova, fortunatamente senza feriti gravi.