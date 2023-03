Tre auto dell’Iren incendiate nella notte: indagini in corso

Tre auto dell'Iren sono andate in fiamme nella notte. I veicoli erano posteggiate in un'area aziendale in via Serra accessibile a piedi.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco che al momento parlano di incendio accidentale, ma la digos non esclude altre piste e sta indagando in attesa di eventuali rivendicazioni da parte di frange antagoniste.

Sul posto questa mattina anche gli agenti della polizia scientifica per i rilievi dell'incendio.