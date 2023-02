Auto in fiamme nella notte al Cep

Intervento dei vigili del fuoco nella notte di oggi, martedì 28 febbraio, al Cep.

Per cause ancora da stabilire, un'auto ha preso fuoco in via de Sanctis. A dare l'allarme alcuni condomini dei vicini palazzo che si sono svegliati con un forte odore di fumo.

Domate le fiamme i pompieri sono passati a fare i rilievi del rogo per capire se possa essere di origine dolosa. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.