Ancora un'auto in fiamme: paura per una mamma e la sua bimba

Paura in via Borzoli per una mamma e la sua bimba che erano in auto dirette a Rivarolo.

Improvvisamente, erano circa le 16 di venerdì 1 aprile, il motore dei veicolo si è incendiato sprigionando fiamme alte due metri ma le occupanti sono riuscite ad accostare e a scendere in tempo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto, all'altezza delle piscine Lago Figoi, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. È il quarto intervento in due giorni per loro a causa di incendi ad'auto o camion.

Questa mattina una coppia, marito e moglie, è stata aiutata ad uscire, da alcuni camionisti, dalla loro auto che stava andando in fiamme in una galleria in A26, ieri i pompieri sono stati chiamati sempre in autostrada tra Masone e Voltri per un camion telonato andato in fumo e per un'altra auto in via Carrara.