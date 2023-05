Auto in fiamme in autostrada, la coda rallenta i soccorsi

Sulla A7 Serravalle-Genova tra il bivio per la A10 Genova-Savona e il bivio per la A12 Genova-Sestri-Levante verso Milano, il traffico è bloccato con code chilometriche, a seguito di un incendio auto avvenuto al km 130.

Autostrade segnala ripercussioni con code sulla A10 Genova-Savona tra Genova Pegli ed il bivio con la A7 verso Genova. Sul posto sono presenti gli operai di autostrade, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

Non si registrano feriti, il conducente è riuscito ad abbandonare per tempo l'auto, ma i soccorsi sono stati difficoltosi per via del traffico che sta congestionando la rete autostradale.