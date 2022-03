Coda di 7 km in autostrada tra Varazze e Pra' causa incendio, traffico in tilt anche sull'Aurelia

Un incendio ha interessato l'autostrada A10 nel primo pomeriggio di lunedì 14 marzo. A prendere fuoco, secondo le prime informazioni pervenute, sarebbero state alcune sterpaglie vicino alla carreggiata, raggiunte dalle scintille di una saldatrice. Per le operazioni di spegnimento, concluse in breve tempo, è stato necessario bloccare il traffico per un breve tempo. Quando è stato riaperto, tra questo imprevisto e i lavori, si è creata una coda di circa 4 km, aumentata successivamente a 7 km, tra Varazze e Genova Pra', in direzione Genova.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Genova: l'incendio, di modesta entità, è stato spento velocemente. Non si segnalano danni a veicoli nè feriti.

La situazione ha influenzato anche la viabilità sulla via Aurelia con lunghe code e traffico paralizzato tra Arenzano e Voltri come si vede nel video sotto.