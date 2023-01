Incendio in appartamento a Voltri: evacuate tre famiglie

Intervento complicatissimo e pericoloso quello svolto la scorsa notte dai vigili del fuoco di Genova. Poco dopo le 23, la centrale operativa, ha ricevuto una chiamata per fuoriuscita fumo da una abitazione in salita Nicolò Biagi a Voltri.

All'arrivo i vigili del fuoco di sono trovati davanti un incendio di grandi proporzioni con lingue di fuoco che fuoriuscivano da tutte le finestre. A causa della notevole quantità di materiale accatastato in ogni stanza, l'incendio si era velocemente esteso a tutto l'alloggio.

Per prima cosa, si è provveduto ad evacuare tutti gli inquilini, dopodiché le diverse squadre hanno iniziato l'opera di spegnimento, attaccando l'incendio da più punti. Si è riuscito ad avere ragione delle fiamme solo dopo la chiusura della mandata del gas, che coinvolta nel rogo, aveva iniziato a perdere. In relazione agli ingenti danni all'alloggio, questo risulta inagibile e quelli limitrofi hanno bisogno di una verifica tecnica prima di poter far rientrare i residenti.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Intervento ancora in corso.