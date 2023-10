Appartamento in fiamme, paura per l'anziana inquilina: i pompieri sfondano la porta, ma era in vacanza

Si è conclusa con un lieto fine, fortunatamente, la vicenda di un incendio che ha interessato un appartamento in via Novaro, a Genova, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 ottobre.

I vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, chiamati da alcuni residenti della palazzina, hanno sfondato la porta d'ingresso dell'alloggio: i vicini di casa infatti, in prima battuta, avevano segnalato l'ipotetica presenza dell'anziana proprietaria, dunque i pompieri hanno cercato di entrare il più velocemente possibile temendo un tragico epilogo come quello di pochi giorni fa a Oregina. Dopo aver effettuato una perlustrazione, però, hanno constatato che la donna non c'era. Come poi hanno verificato, per fortuna era al sicuro in vacanza.

La squadra ha così spento l'incendio sviluppatosi nella cappa della cucina, facendo uscire il denso fumo. Indagini in corso per stabilire la causa esatta del rogo.