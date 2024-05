Incendio in appartamento: due famiglie evacuate

Nel tardo pomeriggio di lunedì 20 maggio 2024 si è sviluppato un incendio in un'abitazione ai piani bassi di una palazzina di via Oberdan a Nervi. Il rogo è partito dalla cucina e si è alzata una densa colonna di fumo, i due occupanti sono riusciti a mettersi in salvo.

I vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme ma danni da fumo e calore si sono creati anche nell'appartamento soprastante e nella facciata del condominio.

L'abitazione è al momento inagibile. Evacuato in via precauzionale, anche l'appartamento al piano superiore. Sul posto è intervenuto anche un'ambulanza della Croce Verde di Bogliasco, ma fortunatamente non ci sono stati feriti e intossicati.

