Cortocircuito in casa: papà salva moglie e figlio dalle fiamme

Sono stati momenti di paura quelli vissuti nella notte da una famiglia a Granarolo.

Per quello che sembra essere stato il cortocircuito di una presa elettrica, nella camera del figlio, si è sviluppato un incendio.

Sul posto, in via Romana, sono dunque subito arrivati i vigili del fuoco che hanno operato per mettere in sicurezza l'appartamento.

Ma, intanto, il coraggioso papà ha imbracciato un estintore presente in casa e ha spento le fiamme mettendo così in salvo la sua famiglia. Lui e il figlio 13enne sono rimasti lievemente intossicati, qualche problema respiratorio in più, invece, per la mamma che è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale San Martino dall'ambulanza 702 della Misericordia Genova Centro.