Appartamento in fiamme, paura nella notte: intera abitazione inagibile

Nella notte tra venerdì e sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via Campomorone per l'incendio di un appartamento.

In prima battuta la squadra di Bolzaneto ha effettuato la ricerca e soccorso perché si presupponeva vi fosse una persona all'interno. Nel frattempo un'altra squadra giunta dalla centrale ha incominciato ad attaccare l'incendio dalla finestra.

Grazie all'uso di un ventilatore da incendio, i fumi sono stati spinti dal vano scala verso le finestre, abbassando le temperature e permettendo l'attacco anche dalla porta di ingresso. I

l notevole calore che si è sviluppato ha danneggiato anche i laterizi rendendo inagibile tutta l'abitazione interessata dall'incendio e un vano dell'appartamento soprastante.