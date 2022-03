Incendio appartamento in via Nizza, due anziani all’ospedale

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nizza per un incendio appartamento.

All'interno si trovavano due anziani che sono stati trasportati, per accertamenti, in codice giallo al San Martino dalle ambulanza inviate dal 118: potrebbero aver respirato dei fumi anche se hanno trovato subito riparo sul balcone di casa. I vigili del fuoco li hanno cambiato fuori grazie alla "seconda utenza", una sorta di sacchetto, collegato alla bombola di aria, che copre il capo e permette di respirare la stessa aria che utilizza il pompiere.

Ancora sconosciuta l'origine del rogo spento da due squadre dei pompieri impegnate al primo piano del palazzo nel quartiere di Albaro e che ha causato ingenti danni.