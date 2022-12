Incendio in un albergo, cinque persone ustionate

Paura nella notte per un incendio divampato in un albergo in via Pre'.

Erano le 4.30 quando i vigili del fuoco sono stati allertati e sono usciti dalla centrale con due squadre più il carro autoprotettori.

Per prima cosa i pompieri hanno messo in salvo gli ospiti della struttura, 22 persone sono state fatte evacuare di cui quattro intossicate e ustionate ma, fortunatamente, non in modo grave: sono state affidate alle cure dei sanitari dell'automedica Golf4 e trasferiti all'ospedale da due ambulanze della pubblica assistenza Moresco e dalla Croce verde genovese e di Sestri Ponente.

L'incendio è partito da una stanza al primo piano, per cause ancora sconosciute. e si è propagato nella hall ma i vigili del fuoco sono riusciti a domarlo contenendo i danni. Sul posto il funzionario di guardia che ha coordinato l'intervento e collaborato con il personale della polizia di stato.