Incendio all'Acquasanta, riprendono le fiamme. Chiesto nuovo intervento degli elicotteri

Continuano le operazioni di bonifica dell'incendio boschivo che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco nella giornata di Ferragosto nella zona tra Mele e l’Acquasanta, sulle alture del ponente, e che ripreso vigore nella mattinata.

Il direttore delle operazioni di spegnimento sta gestendo i lanci dell'elicottero della regione adibito all'antincendio boschivo mentre da terra lavorano le squadre di volontari dell'anti incendio boschivo di Cogoleto e Mele e la squadra boschi del comando Genova.

L'incendio, partito secondo quanto appreso da un tagliaerba, è sotto controllo e in fase di bonifica.

Da sabato 22 luglio, su tutta la Liguria, è scattato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Lo stato di grave pericolosità prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco in prossimità dei boschi e, vige il divieto su tutto il territorio regionale, per l'abbruciamento di materiale vegetale. In caso di incendio boschivo occorre attivare subito il sistema regionale di intervento chiamando il numero unico di emergenza 112.

Regione Liguria ha anche lanciato una campagna sui canali social di sensibilizzazione sul tema in cui si ricordano le norme di comportamento utili per prevenire gli incendi e attuare azioni di autoprotezione.

Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi è vietata, in prossimità dei boschi e dove possa sussistere in pericolo di incendio, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali.

Vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

Per i trasgressori sono previste, ai termini di legge, sanzioni amministrative pecuniarie e penali.